Eengezinswoning met een hypermoderne, strakke look

Tot slot laten we je hier de badkamer zien. De stijl is sterk minimalistisch en brengt ons helemaal terug naar de relaxte gemoedstoestand. Wat we vooral sterk aan dit ontwerp vinden is de opening in de wand, deze scheidt de inloopdouche van de rest van de badkamer. Erg mooi is ook de nis in deze wand waarin je douchespullen als zeep en shampoo kunt neerzetten. Links zien we het prachtige bad, dat ook al zo strak van vorm is. De houten kruk (superdonker en geheimzinnig) staat goed in deze zuivere en vooral ook ingetogen ruimte. Boven het bad zien we een lijst van donker hout met daarom een lievelingstekst van de bewoners: een ideale plek om je badkamer te personaliseren

