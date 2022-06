Hoe richt je je wasruimte slim in zodat alles er in past?

Is er een hoek of nis die je ergens over hebt in huis of een ruime CV ruimte? Bekijk dan of je daar een kast met schuifdeuren kunt maken (of laat er een bouwen door een professional) waar je de wasmachine en droger in plaatst. In dit voorbeeld is er ook nog ruimte boven de kast om de was op te hangen en op de bovenzijde kun je de was opvouwen en strijken. Een compacte en slim ingerichte ruimte die een volledige wasserette biedt! Vaak zit er een vaste aansluiting in je huis voor de wasmachine maar dit is niet altijd de handigste plek. Over het algemeen kun je deze aansluiting vrij gemakkelijk verplaatsen.

Je zou de kast ook nog wat hoger kunnen maken zodat je er nog een plank in plaatsen voor wat extra opslagruimte of om de wasmand in te plaatsen. De wasmand is een item die we graag uit het zicht willen plaatsen en ook de eventuele geuren willen we graag vermijden. Denk er dus goed over na waar je deze plaatst.