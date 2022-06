Bijzonder designhostel in Hamburg

Vaak is het goedkoper dan een hotel, maar je mist dan weer de service. We hebben het natuurlijk over een hostel. Een hostel van een heel andere orde is de Super Bude II in Hamburg. In dit designhostel vind je de perfecte mix: een uitstekende service die niet onderdoet voor die van een hotel en dit alles in een heel bijzondere architectonische sfeer. Deze kunnen we omschrijven als funky, authentiek en origineel. Laten we het hotel eens van binnen gaan bekijken, want we kunnen er nog zo lang over praten, een foto zegt nog altijd meer dan 1000 woorden. Kijk met ons mee!