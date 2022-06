homify 360°: De renovatie van een herenhuis

Op het eerste gezicht lijkt de woning eenvoudig en springt er niet echt uit. Hij past in deze stedelijke context waar hij één mee is. Des te groter is de verrassing als we straks binnen komen. Alleen de zwarte kleur van de gevel wijkt een beetje af van de norm. De voordeur van het huis verraadt al een beetje het loft-achtige karakter van het interieur. Veder is het een mooi doorsnee huis. Voor we het uiteindelijke resultaat gaan zien, willen we je eerste even een blik in het verleden gunnen, toen het huis nog verouderd en lelijk was, zodat je een goed beeld hebt van de omvang van de transformatie.