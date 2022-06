Inspiratie: meubels en woonaccessoires met print

Voor iedereen die graag iets in huis heeft dat zijn of haar appartement de nodige spice geeft, laten we in dit artikel een aantal meubels en woonaccessoires zien die met hun ontwerpen ieders aandacht trekken. Je huis krijgt direct een heel bijzonder karakter. Saaie monochrome looks kan iedereen immers creëren, maar smaakvol je woning decoreren met een expressieve print is heel andere koek. Tegenwoordig is het weer in om fantasievolle prints en afbeeldingen van dieren in je interieur te hangen. Laten we daarom eens kijken welke designtrends er zijn!