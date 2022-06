Top 5 van de week: Baden in zonnestralen en schuilen in bunkers

Het is weer tijd voor het overzicht van de meest populaire artikelen van de afgelopen week. Deze week was u vooral geïnteresseerd in ons overzicht van vijf bijzondere dakterrassen uit binnen- en buitenland. Verder valt op dat we twee artikelen in de lijst terugvinden waar de nadruk ligt op het minimalisme. Daar waar we op het dakterras heerlijk kunnen genieten van de prille lentezon vinden we op plaats vier ons artikel over de bunker in Vuren terug, tijdens een verblijf in deze ondergrondse ruimte zult u weinig zonlicht tegenkomen! Lees verder en ontdek de de vijf populairste artikelen en ideeeen van deze week.