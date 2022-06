homify 360°: het glazen huis met een betonnen hart

De verschillende ruimtes vloeien logisch in elkaar, waardoor genieten van de woonkamer en baden in de badkamer dicht naast elkaar gebeurd. Deuren zijn in dit ontwerp vermeden, waardoor er veel transparantie in het huis te vinden. Van buiten is het huis extravagant maar binnen is het ingetogen en kent nauwelijks verfraaing. Dit sanitaire blok is daarentegen qua kleur wel erg uitgesproken, terwijl de vorm minimalistisch is. Het is interieur is daarmee functioneel te noemen.