Bauhaus is back: een familiehuis met een zuivere eenvoud

We staan in de tuin en genieten van het uitzicht. De vier grote ramen openen de gevel en reduceren de massiviteit van de witte kubus waarin de woning gerealiseerd is. We zien direct hoe open de woning naar zijn omgeving is. Beneden zien we een schuifpui die eenvoudig te open is, waardoor de bewoners het terras gemakkelijk kunnen betreden. De tuinset is vooral in de zomer de sociale hotspot in de tuin. De bewoners houden van hun tuin en de feesten die ze erin kunnen geven. Het gazon is al net zo strak als de woning zelf en past qua vormgeving goed bij de vlonder van het terras. Rechts zien we dat de BBQ al klaar staat, want ook in de herfst en winter willen ze wel eens een visje grillen. Laat je inspireren door een expert als jij je droomwoning gaat ontwerpen.