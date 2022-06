8 fouten die je niet mag maken met je kerstdecoratie!

De glimmende kleurrijke kerstdecoratie schittert ons weer tegemoet in de winkels. Met al dat blinkende goed kopen we vaak tassen vol met goedbedoelde accessoires. Want ja, wat is er nu gezelliger dan je huis in die mooie kerstsfeer inrichten? Dat is al een feestje op zich! Maar toch kan het wat al te uitbundig worden met je kerst-enthousiasme. Of je hebt spontaan allerlei spullen gekocht waarvan achteraf blijkt dat ze toch niet bij elkaar passen. En dat is dan jammer toch? Het is immers maar één keer per jaar kerst. In dit Ideabook geven je een aantal tips hoe je deze belangrijke missers kunt voorkomen en die mooie op elkaar afgestemde sfeer krijgt in je huis. Laat je inspireren!