Mega sfeervolle woning met een prachtige inrichting

Er is volop ruimte voor de persoonlijke spullen van de bewoners. Hier zie je een speciale kast waar de leukste prullaria hun weg naar toe gevonden hebben. Het is erg handig om je spullen zo te kunnen stallen en je creëert er direct een eclectische of artistieke sfeer mee. Aan de rechterkant van de hal zien we een mooie trap die ons naar de bovenste verdieping brengt. Openheid is ook in deze hal een belangrijk aspect, een goede setting om je gasten in te ontvangen!