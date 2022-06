7 fouten die je maakt zonder dat je het beseft…

Laten we eerlijk zijn: het zal ieder van ons ten minste één keer overkomen dat je in een tijdschrift of op internet een advies leest van een interieurexpert en in je eigen huis precies het tegenovergestelde aantreft. Dus laten we samen een kleine test doen: we kijken naar een aantal tips van onze experts en ontdekken samen welke fouten we maken zonder dat we het beseffen. 7 ideale missers die veel specifieke problemen oplossen wanneer we er even wat aandacht aan besteden om ze aan te passen. Want ja, het gaat natuurlijk niet om de fouten maar om de oplossingen!