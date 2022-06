Voor & Na: Monumentaal huis in Aberdeen, Schotland

Net zoals we een boek nooit op zijn kaft moeten beoordelen, moeten we ook voorzichtig zijn bij het beoordelen van een gebouw of woning, enkel op zijn uiterlijk. Of denk aan al die keren dat we als kind probeerden te raden wat er in die kleurig verpakte cadeautjes zat. En hoe vaak zaten we er niet naast? De woning die we in dit artikel zullen behandelen laat goed zien wat we met het gezegde bedoelen, en dat dit niet alleen voor boeken geldt. Het huis van vandaag staat op de South Crown Street in Aberdeen, Schotland en kent een monumentaal exterieur. De buitenzijde van het pand staat echter in schril contrast met het interieur, dat modern en Scandinavisch genoemd mag worden. Dit is echter niet altijd het geval geweest. Het huis kende een rommelige indeling en het gedateerde en oubollige interieur uit de jaren zeventig deed de woning ook niet veel goeds.

Fotografie: Nigel Rigden.