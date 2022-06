Voor en Na: van verwaarloosde naar schitterende tuin

Huizen in Bauhausstijl kun je bij ons met enige regelmaat vinden. Weet je niet meer zo goed wat dit is? Bauhaus was een toonaangevende stijl in de architectuur in de jaren 20 van de afgelopen eeuw. En nog steeds kunnen nieuwe huizen in deze stijl een erg moderne uitstraling hebben. Maar deze keer leggen we nou eens niet de focus op het huis, maar juist op de tuin. Dit schitterende nieuwe huis moest namelijk nog worden voorzien van een mooi aangelegde tuin. De Duitse experts van Bodin Pflanziche Raumgestaltung hebben gelukkig voor een schitterende tuin gezorgd.