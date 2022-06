Mobiel wonen: zelfvoorzienend en vrij

Je woont in een mobiele woning, onafhankelijk van extern water en elektriciteit. Het mobiele huis kan volledig zelfstandig opereren dankzij een uitgekiend systeem. Er is een eigen stroom en warmtelevering, watercirculatie en een droogkast. Het platte dak verzamelt regenwater, dat vervolgens wordt gefilterd. Dit water wordt opgevangen in een tank en wordt vervolgens gebruikt in de douche, waterkranen en geïsoleerde boiler. Het water wordt verwarmd door het zonnepaneel. Als de zon schijnt zorgt een elektrisch verwarmingselement ervoor dat het water in de tank warm wordt, de overige stroom wordt opgeslagen in een accu. De woonwagen is verkrijgbaar in drie varianten – BASIC voor verminderd gebruik in de zomer, MEDIUM voor het gebruik van maart tot oktober, en een variant die gedurende het hele jaar operationeel is.