homify 360°: Villa met zwembad op La Palma

La Palma is een onderdeel van de Spaanse archipel van de Canarische Eilanden. Omgeven door de Atlantische Oceaan. Er is veel vulkanische activiteit en dit zorgt voor een bijzondere sfeer. Vandaag de dag zijn de Canarische eilanden een populaire bestemming voor vakantiegangers van over de hele wereld. Echter, La Palma is niet overspoeld door het massatoerisme, maar een zeer geschikte bestemming voor wandelaars. Op dit eiland vind je veel idyllische plaatsen. Villa Gran Atlantico, de hoofdpersoon van vandaag, is gelegen op een rustige locatie, omringd door mooie vegetatie die zo typisch is voor de Canarische Eilanden. Het gebouw, dat op een heuvel gebouwd is, biedt een prachtig uitzicht op de oceaan. Een groot zwembad en een overdekte zithoek naast het koele water staan garant voor pure ontspanning.