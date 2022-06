Moderne fonteinen voor in de tuin

We beginnen dit artikel met een citaat van de beroemde kledingontwerper Tom Ford: “an outfit is made with accessories”. Oftewel, een outfit wordt pas echt afgemaakt met de juiste accessoires. Wij geloven dat dat ook voor de tuin geldt. Een tuin bestaat immers uit zoveel meer dan enkel een grasmat en een bloemenperkje. De grasmat en het bloemenperkje mogen dan tot het standaardrepertoire behoren, dat betekent niet dat de mogelijkheden daar ophouden. Een plek om te dineren of te barbecueën, sfeerverlichting of een waterpartij zijn bijvoorbeeld andere elementen die een tuin af kunnen maken. In dit artikel richten we ons op verschillende soorten fonteinen en waterpartijen die net dat beetje extra aan uw tuin kunnen geven.