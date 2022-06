Inspiratie: bijzondere kerken

Kronkelend, asymmetrisch, futuristisch, duurzaam en abstract: moderne kerken zijn soms nauwelijks herkenbaar als kerk door hun hedendaagse ontwerp. Vandaag gaan we jou een aantal mooie kerken laten zien, zowel oude als nieuwe, die soms een geheel nieuwe taak gekregen hebben. Dit laatste is positief, want zo blijven de oude gebouwen ook in de toekomst bewaard. Erfgoed is kostbaar en we moeten er goed voor zorgen. Ook in Nederland vinden we veel kerken die naast een religieuze, ook een museale functie hebben en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ga er eens binnen en doe een kleine donatie, want erfgoed is van ons allemaal, dus laten we er dan ook met z'n allen voor zorgen! Zoals beloofd: hier komen een aantal bijzondere kerken!