Droomhuizen: vijf toppers in Mexico

Dit laatste Mexicaanse droomhuis staat in San Luis Potosí, in het hart van het Mexico, en is gebouwd door de architecten van PA ARQUITECTURA. Tijdens de bouw lag de nadruk op de harmonieuze verbinding tussen het interieur en het exterieur van het gebouw, voor beide delen werden dezelfde materialen gebruikt, namelijk natuursteen, roodbruin fijn hout en glas. Deze combinatie spreekt tot de verbeelding. Er is zelfs een zwembad in de tuin, waar je heerlijk met familie en vrienden van kan genieten. De openheid, en daarmee de verbinding tussen binnen en buiten, komt tot stand door de bijzonder grote ramen. Let ook even op de subtiele spotjes in de dakrand, deze geven deze rand welhaast de functie van een lijst om een kunstwerk.

Tot zover de schitterende droomhuizen. Van een droom kun je heel wat opsteken, so be inspired!

Soms is het lastig om een grote kamer gezellig te krijgen. Wij geven je hier een aantal handige tips hoe je de kamer eenvoudig gezellig en comfortabel kunt maken.

Op ons forum kunnen experts je advies geven bij het inrichten van je kamer!