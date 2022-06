Met deze 6 tips creëer je eindelijk een klassieke en elegante woonkamer

De warme gezellige feestdagen staan al bijna weer voor de deur en dus is de tijd aangebroken voor meer warmte, elegantie en sfeer in huis. Dus welkom kandelaars, kristallen accessoires en kroonluchters. We plaatsen ze weer in overvloed in onze woonkamers. Of misschien wil je je woonkamer niet alleen voor de kerstdagen een klassieke en elegante touch geven? Wil je je oude woonkamer een revival geven en een mooie frisse nieuwe look neerzetten? Geef klassieke en vintage decoratiestijlen dan ook eens een kans. We zien deze steeds vaker en het is ook de trend van het moment. Een prachtige kroonluchter of die antieke chaise longue kunnen net dat verschil maken en die tijdloze look aan je woonkamer geven. We tonen je 6 ideeën waarmee jij jouw woonkamer die prachtige stylish klassieke sfeer kunt geven.