10 redenen waarom een opgeruimd huis je leven zal veranderen..

Een open opgeruimde geest die creatief is en in staat om te produceren houdt rechtstreeks verband met hoe onze ruimtes zijn georganiseerd. Hoe meer rommel of vuil, des te minder concentratie en minder productief we worden.

Wat kun je hier zelf aan doen? Maak er een gewoonte van om netjes te zijn. Dat is een goede start om onze geest te openen en te concentreren op een bepaalde taak. Kies in je kantoor aan huis bijvoorbeeld voor een mooie decoratie en ontdoe deze van overtollige papieren en plaats ze in dozen of bestanden zodat je jezelf kunt focussen.