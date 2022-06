Een superzonnig vrijstaand huis

De gezinswoning is qua ontwerp erg open. De verschillende kleuren in het huis zorgen voor de markering van verschillenden gebieden. Voor de woonkamer werd warm rood en oranje gekozen. Deze kleuren zorgen voor de nodige gezelligheid en brengen comfort in de open woonkamer. De royale ramen, die we overal in het huis tegenkomen, zijn er om een verbinding met de buitenwereld te leggen. Natuurlijk kan er door deze ramen veel zonlicht het huis binnen vallen, waardoor het leefklimaat in huis optimaal is.