Het Scandinavische rariteitenkabinet van PUUR

De goed verlichte ruimte op de achtergrond van deze foto trekt meteen onze aandacht, maar niet voordat we de sierlijke berkenstammetjes links en rechts van deze doorgang hebben opgemerkt. De berkenstammetjes, die onderdeel zijn van een aantal zogenaamde blikvangers in de winkel, moeten de bezoekers niet alleen nieuwsgierig maken naar de rest van het pand maar moet de bezoeker actief aansporen om de winkel te verkennen. Het gebruik van de berk als blikvanger is tevens een directe verwijzing naar de Scandinavische esthetiek waar de winkel naar op zoek was. Voor veel Noord-Europese culturen en volkeren was de berk een heilige en spirituele boom. Onder de Noorse volkeren was de berk een heilige boom. Bij de Germanen stond de boom bekend als boom der wijsheid. Ook de Kelten en Finnen schreven bijzondere eigenschappen toe aan de boom. Het kleine trappetje en de rolstoelvriendelijke entree op deze foto is afgewerkt in falurood, ook wel bekend als Zweeds rood, en is bekend van de kleine Zweedse rode huisjes (stuga's).