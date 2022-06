homify 360°: DM Residence in Keerbergen, België

Voor het exterieur van het gebouw is gekozen voor een keramische tegel, toegepast bij de gevels, de vloeren en het zwembad. De tegels zijn op zo'n manier geplaatst dat er een specifiek patroon van lijnen ontstaat, hoewel de patronen willekeurig aandoen zijn zij op zeer beredeneerde manier toegepast. De kleuren van het gebruikte materiaal vinden we terug bij verschillende andere elementen, zoals in de schilderwerken en het meubilair. Voor de keuken, de trap en de wasmeubel in het toilet is gekozen voor marmer. Hiernaast vinden we voor verschillende onderdelen van het interieur lichtgrijze kleuren terug. Het kleur- en materiaalgebruik draagt bij aan de sereniteit van de woning.

