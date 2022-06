12 praktische en mooie manieren om je wasruimte te organiseren

De inrichting van je huis moet niet alleen mooi zijn, maar ook praktisch. In je woning verricht je immers veel huishoudelijke klussen als koken, opruimen, schoonmaken en de was doen. Vooral de wasruimte maakt overuren: we sorteren, wassen, drogen en vouwen er vele uren op los. Het is dan ook prettig als je eigen wasserette een aangename ruimte is.

In dit Ideabook laten we zien dat een wasruimte naast praktisch er ook nog mooi uit kan zien. Laat je inspireren door deze 12 voorbeelden!