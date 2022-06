Een zeer opvallende uitbreiding van een huis

Misschien wel het allerleukste van de oplevering van een nieuw huis of aan het einde van een verbouwing is de housewarming. Familie en vrienden komen kijken hoe het resultaat is geworden en de bewoners laten dat dan ook met trots zien. Gezien het aantal mensen dat hier in de nieuwe ruimte staat, is hier zo’n leuk feestje aan de gang. En met zo’n bijzonder ontwerp is dat ook zeker de moeite van het bekijken waard! Al is het alleen maar door het zeer grote contrast tussen het eigenlijke landelijke houten huis en de opvallende uitbouw.