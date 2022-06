Tuinhuisjes in alle vormen en maten

Tuinhuisjes gebruiken we vaak om spullen op te slaan die we in het huis niet kwijt kunnen of die vanwege de nabijheid van de tuin beter buiten opgeslagen kunnen worden. Harken, grasmaaiers, een plek om je gereedschap op te bergen. Het kan allemaal. Je kan er je groente of fruit bewaren of een stapel hout, noem maar op. Niet alleen varieert het gebruik, ook het uiterlijk van het tuinhuisje kan verschillen. De vorm, het materiaal, de kleur. Afhankelijk van de wensen en eisen van de gebruikers. Men kan kiezen om een simpele beschutting te maken of een hypermodern paviljoen. De mogelijkheden zijn eindeloos. We laten in dit artikel een aantal ideeën voorbij komen van onze experts en hopen u daarmee voldoende te inspireren.