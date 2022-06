Abstract huis met een eindeloos uitzicht

In de eenvoud schuilt de schoonheid. Zoeken naar wat mooi is en dit oproepen met beperkte middelen, je komt dan al snel uit bij minimalistische design. In deze badkamer hebben we duidelijk met deze stijl te maken, daarmee krijgt de woning een ietwat Aziatische look. Alles is hier wit en betegeld, afgezien van de houten lijst en de reusachtige spiegel. Deze witte look laat de badkamer groter lijken dan deze in werkelijkheid is. Ook hier is er weer veel daglicht, waardoor je heerlijk kunt douchen in een fijne lichtsfeer.