Eengezinswoning met zachte sfeer en volop leefruimte

Ook helemaal geen zin om in de ochtend of avond op elkaar te moeten wachten in de badkamer? Dan is dit duo net wat voor jou! Deze waskommen worden gedragen door een meubel met een natuurlijke look. Dit is een perfecte tegenpool voor het overvloedige wit in deze badkamer. Ook de spiegel is groot uitgevoerd. Links zien we de kast met veel opbergruimte, zodat je nooit misgrijpt als je een doek nodig hebt (ook heel hinderlijk). Wij vinden dit een heel prettige badkamer om in wakker te worden of om de dag in stijl af te sluiten.