Eigentijdse woning met een superstrakke inrichting

In deze woonkamer zit de stemming er direct goed in: de enorme lamp aan het plafond hangt als de zon in het zonnestelsel. Deze conceptuele reus (zowel letterlijk als figuurlijk) zorg voor een ongekend moderne sfeer. Een van de mooiste dingen aan deze kamer is natuurlijk de lichtval, die komt met bakken naar beneden door de grote raampartijen. Maar laten we vooral de schuifpuien niet vergeten, die zijn erg handig want op een fijne zomerdag zet je daarmee makkelijk je woning voor de zomerwind open. Op de vloer zien we een Perzisch tapijt liggen, deze is enige tijd weggeweest uit onze interieurs, maar lijkt tegenwoordig weer met een opmars bezig te zijn. Wij zijn in ieder geval enthousiast over de combinatie van het kleed en de houten vloer. Rechts zien we de prachtige kasten die echt hun stempel op de ruimte drukken. En dan hebben we natuurlijk de grote sofa nog, je ploft er idealiter op neer om te kunnen genieten van home entertainment op de tv! Ben jij een fan van series, een film freak of toch echt een gamer? Dan is dit de plek waar je in de avond wilt zijn. Samen met een expert ontwerp je snel je droomwoning.