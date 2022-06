Dit woonpaleisje is een echte designtopper!

Lezen is een van de liefhebberijen van de bewoners. Of het nu een goed boek hier op de bank betreft of een spannend verhaal in de trein, je kunt ze er voor wakker maken! Hier in de speciale leeskamer komen die werken van letterkunde helemaal tot hun recht. Lezen doe je met je hele lichaam, daarom is het zo relaxt dat die bank daar staat. Het kunstwerk aan de muur past helemaal in deze kamer: mooi abstract! Laat je adviseren door een expert bij het ontwerpen van je huis.