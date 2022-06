Voor en Na: heerlijk wonen in een Amsterdamse kelder

Met een heerlijk doorkijkje sluiten we de rondleiding door de kelder al weer af. Vooral de uitgebalanceerde manier waarop stijlen hier in elkaar overlopen is zo ontzettend inspirerend. En als je dacht dat een souterrain donker is, dan weet je nu zeker dat je ongelijk hebt. Een prachtige manier van wonen heb je hier in de hoofdstad!

Heb je voldoende eclectische wooninspiratie gekregen of ben je nog niet helemaal overtuigd? Uiteraard laten we je meer mooie voorbeelden zien van huizen waar stijlen prachtig in elkaar overlopen. Vooral dit project moet je dan zeker niet overslaan.