Schitterend berghuis in Zwitserland

Het huis is gelegen op een rustige locatie, die is omringt door een weelderige natuur met een fantastisch uitzicht over het meer van Brienz en de bergen van de Jungfrau regio, aan de rand van het dorp Ringgenberg, dat ver van het toeristische centrum van Interlaken verwijderd is. De bergen van de Alpen verbergen turquoise-blauwe meren en gletsjerlandschappen. Je kunt in dit gebied genieten van meer dan 200 km aan skipistes, en altijd een dromerig panoramisch uitzicht, zeker in de winter.