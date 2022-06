Ruim wonen in een schitterende omgeving

Is het een vijver of is het een zwembad? Deze waterpartij is het allebei! Op hele mooie wijze is de ene helft te gebruiken als zwembad en is de andere helft een mooie vijver met leuke planten. Ideaal als je het moeilijk vindt om een keuze te maken tussen een vijver of een zwembad in je tuin, alleen moet je er wel de ruimte voor hebben. En daar is nou juist op deze plek geen gebrek aan. Op meerdere plekken zijn leuke zitjes en terrasjes gecreëerd. Wat een feest zal het zijn om hier in de zomer lekker te genieten…