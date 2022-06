Een prachtig klassiek huis met een grote verrassing

Met een blik in deze prachtige werkkamer zie je een interieur dat op en top klassiek is. Zo klassiek als dit zie je het op homify niet zo vaak. In perfecte staat is alles gerestaureerd: het plafond, de muren en de vloer doen je aan vervlogen tijden denken. Het meubilair is daar dan ook helemaal op aangepast. Je lijkt bijna terug te gaan in de tijd en moet je je dan ook nog eens voorstellen dat je dit als kantoor kunt gebruiken…