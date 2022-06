Welke vaas voor welke bloemen?

Grote vloervazen zijn bijzonder geschikt voor lange bloemen en planten. Denk bijvoorbeeld aan takken, lelies, riddersporen, zonnebloemen, gladiolen en bamboestokken, deze komen zo optimaal tot hun recht. Tip: om de indrukwekkende vloervazen ten volle als decoratief element te kunnen gebruiken, kun je ze het beste op een geschikte plek zetten, zoals naast de patiodeur of open haard. Deze temperamentvolle vazen zorgen direct voor een mooie sfeer in huis. Ze hebben een sterk exotisch uiterlijk, het lijkt wel een Afrikaans design. Het is niet zo dat ze enkel in een koloniaal of exotisch interieur goed staan, want ook in de strakke moderne interieurs doen ze het erg goed. Vooral de witte vazen. De vazen hebben een uiteenlopende vormgeving die hen voor veel verschillende interieurs geschikt maakt. Met een beetje fantasie van jouw kant vind jij de juiste combinatie!