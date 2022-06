Vijf transparante balkons, serres en patio's

Wanneer het niet mogelijk is om een balkon te plaatsen kan men altijd nog denken aan het aanleggen van een patio. De patio vormt een binnenplaats in het hart van uw woning waar u kan genieten van de frisse buitenlucht. De patio is een veelvoorkomend verschijnsel in Spanje en Marokko (daar bekend als een 'riad') en komen in deze landen in verschillende varianten voor.

De professionals van Oblik Architectes werden gevraagd om een ruimte voor dit appartement te ontwerpen die zowel tegen de koude wind in de winter zou beschermen, als de ruimte van schaduw zou voorzien in de zomer.

Deze interne binnentuin voldoet aan alle eisen en kent zowel in de winter als in de zomer zijn eigen microklimaat, en dat alles midden in de woning!