Voor & Na: Van ruïne naar duplexwoning

Wat een verademing! Dit is de schitterende gerenoveerde badkamer. Gelukkig is er niets meer dat ons doet denken aan de oude staat van deze kamer. De nieuwe lay-out zorgt voor veel ruimtelijker gevoel in deze badkamer. De stijl van de badkamer is luxe en elegant met een tijdloze vormgeving. Opvallend is de kleurstelling: room met chocolade tinten, een heerlijk vooruitzicht als je van je werk naar huis rijdt. Wat een renovatie niet kan bewerkstelligen, deze kamer heeft een totaal andere sfeer! In deze badkamer kom jij helemaal tot jezelf. Het was een oubollige troep, maar nu is alles is perfect afgestemd op de behoeften en smaken van de nieuwe bewoners. Gewoon heerlijk.

