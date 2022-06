De 6 meest spectaculaire zwembaden van dit moment

Heb jij je zomervakantie al gepland? Ons advies: kies voor ontspanning in het koele water. Je hoeft er trouwens niet voor naar zee te gaan. Spetteren in een zwembad kan net zo fijn zijn, of zelfs nog fijner. Net wat jij prettig vindt! Vandaag laten we jou een aantal mooie voorbeelden zien, zes om precies te zijn, je kunt ze vinden in prachtige hotels. Deze schitterende baden nodigen je uit om te dromen, te duiken en heerlijk te ontspannen. Een dag tijdens een stedentrip eindigt elke avond zeer goed met een plons in het heldere water. Laten we niet langere wachten en een tour maken lang zes schitterende hotelzwembaden.