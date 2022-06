homify 360°: Een prachtige dubbele villa aan de voet van de berg

Via de trap komen we boven in de beschutte buitenruimtes, van waaruit men een prachtig uitzicht over de bergen heeft. Een glazen balustrade zorgt voor de nodige veiligheid die de formele taal van het huis niet uit het oog verloren is. De vloer van deze ruimte is van hout, deze vloer ligt parallel aan de gevel en vormt zo mede deze schitterende ruimte. Het is echt een plek om uit te waaien of in de avond van een goed glas wijn te genieten. Het uitzicht dat je hier hebt is zeer bijzonder en is daarom direct een van de selling point van dit huis. Dit huis is inspirerend en geeft zeker de toon voor de toekomst aan!

Tot zover de schitterende dubbele villa van beton. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij! Alvast veel plezier met je nieuwe interieur!

De lente is in aantocht, je tuin schreeuwt om lente-ideeën! In dit artikel vind je leuke en mooie manieren om je tuin helemaal up-to-date te maken!

Op het forum kun je tips krijgen van experts bij het creëren van je tuinconcept!