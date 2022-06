Dames opgelet: deze dingen mag je NOOIT in huis hebben!

Wij van homify denken dat deze lijst van dingen die een vrouw niet in haar huis mag hebben vooral grappig is en misschien een heel klein beetje op de waarheid berust! Maar… houd er ook rekening mee dat we dit uiteraard niet helemaal serieus bedoelen.

In deze tijd willen vrouwen terecht gezien worden als onafhankelijk, sterk en zelfvoorzienend, maar er zijn een aantal interieur-details die deze idealen ernstig ondermijnen. Wellicht heb jij er een aantal van in huis?

Een flink aantal van deze tips hebben betrekking op de slaapkamer, misschien ben je na het lezen wel geïnspireerd om je slaapkamer grondig aan te pakken.

Laten we even diep ademhalen en kijken waar je misschien best zonder kunt leven… ..