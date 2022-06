homify 360°: Passiefhuis in massief hout en beton

Vandaag bezoeken we een hybride passiefhuis dat opgetrokken werd uit massief hout en beton. We vinden het ingebed in een schitterend natuurgebied. We reizen af naar Luxemburg waar dit moderne huis op elegante wijze ons bewust maakt van het feit dat ecologische architectuur ook heel mooi kan zijn. De twee materialen: hout en beton, werden gekozen omdat ze veel positieve eigenschappen hebben: zo zijn ze vooral ideaal als het gaat om geluids- en warmte-isolatie. Beton is momenteel de nieuwste trend en is (evenals hout) zeer duurzaam. Het massieve hout wordt gebruikt voor de binnenste en buitenste oppervlakken van de bovenste verdieping van het huis, en ook voor de betonnen vloer en de garage. Laten we snel een kijkje nemen in dit energiezuinige huis om inspiratie op te doen! Veel plezier!