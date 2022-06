Japanse architectuur in optima forma!

We zien hier de voorgevel van het gebouw. Een van de dingen die ons opvalt is dat het huis geen hekwerk of muur kent. Het huis staat fier aan de zijkant van de straat, keurig ingepast in het stratenplan. Het lijkt wel alsof het gebouw daar even geparkeerd staat, alsof het een auto betreft.

We zien hier ook de tweedeling tussen de begane grond en de rest van het gebouw. Op de uit het beton opgetrokken structuur rust een aandoenlijk ogende bovenverdieping. Met een beetje fantasie zien we hierin een kleine herberg geplaatst op een betonnen doos. Het dankt deze associatie vooral aan het puntige dak en de kleuren waarin deze is afgewerkt. De vorm van het huis doet ons ook meteen afvragen hoe de woning er van binnen uitziet. Hoe is de architect omgegaan met de smalle ruimte en de vele hoeken.