Voor en Na: van donker en gedateerd naar fris en chic

En dit is hoe we een badkamer willen zien. Fris, schoon en met smaak ingericht. We zien een klassieke donkere vloertegel en een wandtegel in een kleiner formaat. Naast het traditionele wit is in de douche gekozen voor een wat meer sprekende kleur en dat geeft deze badkamer meteen meer body. Tot slot is er gekozen voor een houten wastafel, hetgeen de boel nog een beetje warmte geeft.