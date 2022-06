Een moderne uitbreiding bij een leuk huis

Is het huis geen plaatje in het donker? Het is een groot baken van licht in de straat geworden. De tuin is niet zo heel erg groot, maar door middel van het verhoogde terras kun je wel optimaal genieten van mooi zomerweer. En voor kinderen is zo’n grasveld natuurlijk een heerlijke plek om lekker te kunnen spelen. We zijn vanzelfsprekend ook erg benieuwd naar het interieur, de hoogste tijd om daar ook even te gaan kijken.