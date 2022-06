Een super inspirerend rijtjeshuis

De trap naar de twee verdiepingen is in twee gedeeltes uitgevoerd. We zien hier de trap naar de eerste verdieping die als het ware ingeklemd is tussen twee muren. En daaronder zie je als goed kijkt ook nog een trap naar de kelder. In dit haast minimalistische witte geheel doen houten traptreden het ontzettend goed. Meer versiering of franje is hier ook helemaal niet nodig, het geheel is al inspirerend genoeg.