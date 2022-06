Allround meubel: de slimme kubus

Vierkant, praktisch en veelzijdig: de veelzijdig bruikbare kubus is een absoluut all-round genie in elk huis. Doet dienst als zitting, voetsteun, salontafel of decoratief element. Deze multifunctionele kubus is altijd en overal een goede kompaan en voldoet aan onze individuele behoeften, wensen en ideeën, want hij is erg flexibel en gaat geruisloos op in het interieur. Hoewel… hij heeft toch ook wel een geheel eigen karakter! De kubus is een functionele vorm en biedt aan architecten veel bruikbaar volume en oppervlakte, geen wonder dat er zo veel zaken in onze wereld een kubusvorm hebben. Als je er over nadenkt is het ongelooflijk. Hieronder vind je zes zeer mooie modellen die een goede design boost zijn voor je meubilair!