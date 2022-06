5 tips voor het inrichten van een mediterrane keuken

Natuursteen is een uitstekend materiaal voor het aanrecht, omdat het materiaal zeer sterk en duurzaam is. Voor deze keuken heeft de ontwerper Adrian Pientka een bijzonder aanrecht gecreëerd met spoelbak en een kookeiland in de Italiaanse stijl. De roestbruine natuursteen zorgt vanwege de warme kleur voor een gezellig en levendig karakter in de keuken.

Een vloer van natuursteen biedt ook veel sfeer aan je keuken. Als je het leuk vindt om meer contrast in je keuken te hebben, dan kun je een houten vloer in je keuken leggen. Zo creëer je een contrast tussen donker en licht, hard en zacht, koud en warm. Donker hout wordt met name aanbevolen voor de mediterrane keuken in plaats van licht, want het is meer in overeenstemming met de overwegend donkere tinten die we vaak aantreffen in deze stijl.