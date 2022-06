homify 360°: Modern vakantiehuis aan de Oostzee

Hier nemen we ook een kijkje in het huis. Beide appartementen zijn voorzien van een lichte parketvloer in eikenhout, die op harmonieuze wijze past bij de rest van het lichte interieur. Een heldere witte bank en een bijpassende bijzettafel stralen een sculpturale, moderne elegantie uit. Om een beetje kleur in het spel te brengen heeft de architect een mooi accent in de woonkamer geplaats in de gestalte van een heldere rode loper. Maar de echte eye-catcher is het prachtige uitzicht op de Oostzee. De grote ramen van het huis maken dat de zee bewonderd kan worden vanuit de gehele kamer. De koude avonden worden met behulp van een moderne open haard gezellig warm en erg sfeervol, ook de verlichting zorgt op haar beurt voor een prettige ambiance. Tegelijkertijd markeert de haard de verschillende gebieden van het huis, dat een open karakter heeft. In deze kamer is het heerlijk om te genieten van je welverdiende rust, ook kun je er prettige gesprekken voeren met familie en vrienden. Echt een kamer waarin je graag verblijft!