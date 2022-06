Schitterend en modern familiehuis

Vandaag laten we je het zwarte familiehuis in Augsburg zien, dat werd gebouwd in een landelijke omgeving. Het project werd uitgevoerd door het architectenbureau Bohn Architekten. Het huis is ingericht met ingetogen en stijlvol design, dat schitterend werkt in combinatie met de zwarte gevel, die niet anders dan uniek genoemd kan worden! Dit designhuis is zeker geen dertien in een dozijn. Nergens ter wereld vind je een huis dat identiek is aan dit prachtpand. Daarom is de eigenaar van het huis, een geslaagde zakenman, erg blij met het uiteindelijke resultaat. Het overstijgt zijn stoutste dromen! Kom snel met ons meer op een tour door het huis.