homify 360°: Villa in Berlijn-Grunewald

De positie op het perceel is zo gekozen dat het zonlicht door het gebouw zelf, namelijk de bovenverdieping, in sommige delen kan worden geweerd. De vorm van betonnen dak is nogal abstract en is bedekt met groene tartan, waardoor er opnieuw een link naar de natuur wordt gelegd. Tartan of epdm-korrels zien we vaak op loopbanen in de sport. Het gebruik hier is uniek en werd voor het eerst toegepast in dit huis. Al metal is het een zeer dynamisch ontwerp!